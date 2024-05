Przerażający wypadek na S3. Kierowca spłonął

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przed godziną 07:00. - Doszło do zderzenia ciężarówki z dwoma autobusami. Autobusy stały na miejscu, a ciężarówka wjechała w nie, przejechała kawałek i zaczęła się palić - poinformował kapitan Przemysław Wiaderski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.