Przerażające znalezisko w Detroit. Ciało dziecka schowane w zamrażarce

Makabryczne odkrycie z piątku sprawiło, że w amerykańskich mediach wrócono do sprawy z 2015 r. dotyczącej Mitchelle Blair, która poprosiła o pomoc dwójkę swoich dzieci w zamordowaniu ich dwojga rodzeństwa, a potem włożyła ciała do zamrażarki. Później przyznała się do postawionych zarzutów i dziś odsiaduje dożywocie.