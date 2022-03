Przerażające doniesienia. Mieszkańcy Mariupola siłą przewożeni do obozów w Rosji

Rosyjscy okupanci siłą przenoszą tysiące mieszkańców Mariupola do Rosji. Cywile zostali wywiezieni do obozów filtracyjnych, gdzie Rosjanie sprawdzali ich telefony i dokumenty, a następnie siłą przenieśli część z nich do odległych miast w Rosji. Los pozostałych pozostaje nieznany - wynika z informacji Rady Miasta.