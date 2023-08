Przepychanki na konferencji PiS-u. Zaatakowano członka PO

Choć nagranie urywa się tuż po ataku, to chwilę później można było zaobserwować reakcję gospodarzy. Nie przypadł im do gustu desperacki akt działacza PiS-u. Po zakończeniu konferencji zwrócili się do mężczyzny, twierdząc, że rozumieją emocje, ale nie powinien się tak zachować.