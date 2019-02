Przepis na pączki na tłusty czwartek. Jak w prosty sposób możemy zrobić pyszne, domowe pączki?

Trudno sobie wyobrazić tłusty czwartek bez zjedzenia choćby jednego pączka. Do cukierni ludzie ustawiają się w przeogromnych kolejkach już z samego rana. Jeśli chcemy uniknąć długiego czekania na zakup pączków, możemy zrobić własne. Z okazji tłustego czwartku przedstawiamy przepis na pyszne pączki.

Przepis na pączki na tłusty czwartek

Do upieczenia 12 pączków potrzebne nam będą:

Najpierw mąkę wsypujemy do miski. Dodajemy pokruszone drożdże, posypujemy połową cukru, wlewamy połowę letniego mleka. Całość mieszamy i zostawiamy w ciepłym miejscu na 15 minut.

W przeciągu tego kwadransa roztapiamy masło w pozostałym mleku, potem powinniśmy lekko je ostudzić, wymieszać z żółtkami jajek, resztą cukru i szczyptą soli. Całość dodajemy do odstawionej wcześniej miski i wyrabiamy jednolite ciasto . Zostawiamy je, dopóki nie urośnie.

Gdy ciasto wyrośnie do wystarczających dla nas rozmiarów, dzielimy je na 12 części. Każdą z nich spłaszczamy ręką. Na płaskie ciasto wykładamy jedną łyżkę dżemu. Potem lepimy kulki w taki sposób, by dżem znalazł się w środku i nie wypływał. Ulepione kulki odstawiamy do wyrośnięcia na 15 minut.