Przepadła bez wieści. Gdzie jest 16‑letnia Weronika?

16-letnia Weronika Nerlo z Zakrętu w gm. Wiązowna pod Otwockiem wyszła w czwartek (12 grudnia) do szkoły w Mińsku Mazowieckim. Po lekcjach dziewczyna nie wróciła jednak do domu. Nikt nie wie, co się z nią dzieje od tamtej pory. Zrozpaczeni bliscy zgłosili zaginięcie nastolatki.