Przemysław Niedźwiecki nie żyje. "Szukamy słów, by móc go pożegnać"

O śmierci dziennikarza poinformowali w mediach społecznościowych jego redakcyjni koledzy. "To jest nie do uwierzenia... Odszedł Przemek Niedźwiecki, dziennikarz, reporter, pracował w portalu Radia 90, był ważną częścią naszej redakcji. Szukamy słów, by móc go pożegnać" - czytamy we wpisie.