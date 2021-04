Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Przemysław Czarnek podał datę

Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek zapowiedział, kiedy dzieci wrócą do szkoły. W niektórych regionach dzieci uczęszczające do klas I-III będą mogły zacząć stacjonarną naukę już w najbliższy poniedziałek. To potwierdzenie informacji Wirtualnej Polski.

Share

Przemysław Czarnek o rychłym powrocie dzieci do szkół Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański