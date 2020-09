Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki? Nauczyciele nie ukrywają, co o nim myślą

Przemysław Czarnek ministrem? "Partyjnej górze nie zależy na uczniach i edukacji"

Ostre słowa o prześladowaniu osób LGBT. "Jest margines ludzi, którzy leją swoje żony"

Rekonstrukcja rządu i łączenie ministerstw. Czy będzie efektywne?

Dyrektor do samego faktu wyboru nowego ministra podchodzi z dystansem. - Po doświadczeniach ostatnich lat zdaję sobie sprawę, że zmiana ministra w ramach obecnej koalicji nie zmieni tego, co jest w oświacie od lat. Dalej jako dyrektorzy będziemy odpowiadać za to co się dzieje w szkole. A że sytuacja jest bardzo trudna, to środowisko szkolne wie od lat.