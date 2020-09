Przemyśl: Rozpoczął się proces Jessiki i Sebastiana. Nastolatkowie zabili siekierą 38-latka

Jak informuje "Super Express" w czwartek 10 września w Sądzie Okręgowym w Przemyślu rozpoczął się proces 19-letniego Sebastiana K. i 18-letniej Jessiki N. Mimo że oskarżeni nastolatkowie przyznali się do winy, to zgodzili się odpowiadać na pytania zadawane wyłącznie przez obrońców.

Podkarpackie: Nastolatkowie zabili siekierą sąsiada

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w kwietniu 2019 r. w Słonnem koło Dubiecka (województwo podkarpackie). W trakcie imprezy alkoholowej, w domu konkubenta matki Jessiki, 38-letni Wojciech P. miał zaczepiać i obrażać nastolatkę. Mężczyzna przyszedł do nich w odwiedziny.

Między Wojciechem P. a Sebastianem K. doszło wówczas do bójki. Awantura zakończyła się zadaniem 36 ciosów siekierą w głowę ofiary. Uderzał 18-letni wówczas Sebastian, ale to Jessika podała mu siekierę i nakłaniała do dokonania zabójstwa. Nastolatkowie pozbyli się ciała, porzucając je w rowie w pobliżu domu rodziców ofiary. Zawieźli je tam taczkami.