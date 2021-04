Przemyśl. Radny PO zlecił pobicie? Jest reakcja partii

Tomasz S. trafił na trzy miesiące do aresztu. Sprawa ma związek z pobiciem mężczyzny, do którego doszło 28 marca.

- Pobity doznał licznych otarć naskórka, zasinień poniżej siedmiu dni. Tomasz S. usłyszał zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest to zarzut, w którym dochodzi do narażenia pobitego na wystąpienie poważniejszych skutków - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu , prok. Marta Pętkowska.

Jak dodała, do pobicia mężczyzny użyto kija bejsbolowego. W czasie przesłuchania Tomasz S. złożył wyjaśnienia oraz trafił na trzy miesiące do aresztu. Przemyscy śledczy zarzucają mu także kierowanie pobiciem oraz nakłanianie do zmiany obciążających zeznań. Podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.