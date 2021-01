Przemyśl. Gigantyczny pożar odpadów. W akcji 15 jednostek

Przemyśl (woj. podkarpackie) - to tu trwa gaszenie pożaru, który pojawił się w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Przemyśl. Olbrzymi pożar tworzyw sztucznych

Pierwsze zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu wpłynęło do stanowiska kierowania w Przemyślu w nocy z niedzieli na poniedziałek 18 stycznia.

Jak przekazała straż pożarna, w środku składowane były odpady z tworzyw sztucznych. - Pożarem objęte były dwa rodzaje tworzyw sztucznych o powierzchni 1000 mkw, które znajdowały się w hali o wymiarach około 70 na 30 metrów. Paliły się butelki i tworzywa do produkcji paliw alternatywnych - tłumaczył w rozmowie z serwisem przemysl.naszemiasto.pl mł. bryg. Grzegorz Latusek, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu.

Przemyśl. Gigantyczny pożar. W akcji 15 jednostek

Jak dodał, hala wypełniona była do połowy. Siła pożaru doprowadziła do znacznych uszkodzeń dachu oraz drewnianych wentylacji, które znajdowały się na każdej ze ścian. Dodatkowo ogniem objęte były taśmociąg transportowy oraz urządzenie do produkcji paliw alternatywnych.