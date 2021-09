Przemoc w młodzieżowym ośrodku. Były policjant doradza zamknięcie placówki w Renicach

Przemoc w Renicach. "To jest wiarygodne"

Ekspert odniósł się także do stanowiska kierownictwa ośrodka w sprawie zarzutów o stosowanie przemocy. Przypomnijmy, że Małgorzata Woroch, pełniąca obowiązki dyrektora MOW w Renicach, tak odpowiedziała WP na zarzuty wychowanków: "Większość naszych wychowanków, jeśli nie 100 proc., to są agresorzy. Więc przemoc nie jest nam obca. I jeżeli ktoś twierdzi, że w jakimś ośrodku lub szkole nie ma przemocy, to kłamie. Oskarżenia, jakich doznajemy ostatnio, wręcz pomówienia, jak to u nas jest przemoc większa niż gdziekolwiek indziej, to są wierutne kłamstwa".