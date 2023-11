Przełomowy wyrok w Anglii ws. barbarzyńskiej tradycji

Prokurator Deanna Heer otwierając proces przed sądem w Old Bailey powiedziała, że oskarżona poleciała z dziewczynką do Kenii w 2006 r. Obie udały się do prywatnego domu, gdzie dokonano okaleczenia narządów płciowych trzylatki. Prawda o tym wyszła na jaw wiele lat później, gdy 16-letnia wówczas dziewczynka zwierzyła się swojemu nauczycielowi w szkole.