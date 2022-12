Przełom ws. tajemnicy MH370. Jest nowy dowód dotyczący malezyjskiego Boeinga

Na pokładzie pasażerskiego samolotu, który w tajemniczych okolicznościach spadł do oceanu w marcu 2014 roku, podróżowało 239 osób. Zginęli i pasażerowie, i załoga lotu. Ostatnie odkrycia mogą wskazywać na to, że śmierć tych ludzi była dziełem kogoś z załogi - awaria mogła być dziełem osoby, która miała dostęp do urządzeń sterowania maszyną.