Przełom w sprawie sprzed lat. Chodzi o zabójstwo pary turystów w Warszawie

O zbrodnię podejrzany jest 67-latek

Policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 67-latka, który odbywał karę w Zakładzie Karnym we Włodawie. Mężczyzna ten jest podejrzany o to zabójstwo.