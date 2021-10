Przełom w medycynie? Płuca do transplantacji przetransportowano dronem

Dyrektor programu transplantacji płuc przy UHN dr Shaf Keshvajee przypomniał, że do transportu organów używano już samolotów, helikopterów, samochodów i ciężarówek. Jego zdaniem "nie wydaje się to jednak właściwe, by używano całego [samolotu - przyp. red.] do transportu czegoś, co waży tylko dwa kilogramy".