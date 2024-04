Przełom w konflikcie na linii Armenia-Azerbejdżan. Rozpoczął się proces

Zmiany w stosunkach między tymi dwoma skonfliktowanymi krajami zaczęły się we wrześniu 2023 roku, kiedy Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad Górskim Karabachem w wyniku szybkiej ofensywy wojskowej. Mimo to, znaczna część granicy nadal jest przedmiotem sporu, a obie strony okupują wioski, które w przeszłości należały do strony przeciwnej.