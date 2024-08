"Przekroczenie stanów alarmowych". Ostrzeżenie IMGW

We wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane; na wschodzie i południu zachmurzenie okresami duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna odpowiednio od 21 do 26 st. C, jedynie na Lubelszczyźnie oraz w centrum od 27 st. C do 30 st. C. Nad morzem z kolei chłodniej, bo około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na zachodzie kraju na ogół wschodni. Porywy wiatru w czasie burz do 70 km/h.