Przekazali nauczycielom pieniądze z 500+. "Muszą czuć nasze wsparcie"

Paula i Marcin Bruszewscy przelali na wsparcie dla strajkujących nauczycieli 108 tys. zł. – Tyle otrzymałaby nasza córka przez 18 lat wypłacania 500+. Nauczyciele muszą czuć nasze wsparcie – mówi Marcin Bruszewski.

Małżeństwo wyliczyło, że ich córka Ewa od momentu narodzin do ukończenia 18 lat otrzymałaby od rządu w ramach programu 500+ 108 tys. zł. Tyle oddali nauczycielom. - Chcieliśmy symbolicznie nawiązać do 500+. To pieniądze na rozwój naszej córki. Nie ma lepszej inwestycji niż nauczyciele uskrzydleni, którzy całym swoim życiem chcą wspierać uczniów. Muszą czuć nasze wsparcie jako społeczeństwa – mówi Marcin Bruszewski.