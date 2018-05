Przekaz dnia PiS. Wyciekła instrukcja dla posłów

Co w najbliższym czasie będą mówić politycy PiS w rozmowach z dziennikarzami? Jeśli ktoś jest tego ciekawy, wystarczy, że zajrzy do specjalnej ściągawki przygotowanej przez partię rządzącą.

"Brief specjalny do programów weekendowych 19-20.05.2018" to dokument, do którego dotarła Agencja Informacyjna Polska Press. Choć odnosi się do minionego weekendu, to większość poruszanych w nim kwestii, jak i stanowisko partii, są aktualne.