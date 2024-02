Przejechali kilkaset kilometrów, żeby uratować uwięzionego psa. Szczeniak utknął na środku rzeki

Ratownicy SAR przejechali około 700 kilometrów. Trzyosobowy zespół ratowniczy wraz z łodzią dotarł na miejsce w piątek. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych podjęto próbę sprowadzenia szczeniaka na suchy ląd. Mężczyźni dotarli do psa wraz z łodzią ratowniczą z polietylenu - poinformowała na Facebooku Specjalistyczna Jednostka Ratownicza ECO, która również brała udział w akcji. "Pierwsza próba podejścia do psa przez ratowników z MSPiR kończy się niepowodzeniem, gdyż pies jest niezwykle wystraszony i ucieka. Mimo to ratownicy SAR, po krótkiej przerwie, decydują się po raz kolejny złapać go za pomocą użyczonego przez nas sprzętu" - napisano.