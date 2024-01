Groźne zjawisko na Mazurach. Ratownicy ostrzegają

"Zjawisko podwójnej warstwy lodu zaczyna się pojawiać na całym Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Powstaje ono na skutek różnicy temperatur, jakie występują w ciągu dnia i nocy. Jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne, ponieważ ciężar górnej warstwy lodu osłabia wytrzymałość dolnej warstwy, co może prowadzić do jej pęknięcia. Dlatego zdecydowanie odradzamy wchodzenie na lód" - przekazali w swoim komunikacie ratownicy z Mazur.