Przegrana Bąkiewicza? Konflikt u narodowców

"Media Narodowe są zarżnięte, Straż Narodowa się rozpierzchła"

- My ten marsz od 13 lat organizujemy. To znaczy organizowaliśmy go siedem czy osiem lat przed tym, kiedy pojawił się Robert Bąkiewicz, więc jak mieliśmy to przejmować? - stwierdził poseł Konfederacji, dopytywany, czy było to symboliczne odbicie organizacji imprezy przez RN.