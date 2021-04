Przedterminowe wybory? Marek Suski nie wyklucza

- Gdyby była wystarczająca większość w Sejmie, to z całą pewnością panowie by się tak nie zachowywali, a gdyby tak się zachowywali - pewnie byłaby zmiana koalicjanta - powiedział na antenie RMF FM parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o Jarosławie Gowinie i Zbigniewie Ziobro.

Dodał, że "widać, że się buntują i tak naprawdę nie do końca wiadomo, o co chodzi". - Na razie to jest taki buncik bardziej, niż bunt - podkreślił polityk. Czy ze względu na spięcia rozważane są przedterminowe wybory? - Tak też się może zdarzyć, czego nie wykluczamy - tłumaczył Suski, zaznaczając, że o takiej możliwości mówił wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

11. rocznica katastrofy w Smoleńsku. Marek Suski o pracach podkomisji smoleńskiej

Prace nad raportem skomentował Marek Suski. - Efekty prac od czasu do czasu poznajemy. Jeśli chodzi o najbliższe dni, to z tego co wiem, mają być przedstawione kolejne - powiedział polityk PiS, przyznając, że brak raportu może rodzić pytania. - To są tajemnicze poprawki (…). Rzeczywiście może być takie wrażenie, że te kilka lat do niczego nie doprowadziło. Mam nadzieję, że wkrótce jakieś dokumenty się pojawią - mówił Suski