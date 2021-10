Przedszkolaki naśladują brutalny serial "Squid Game"

Doszło do tego w przedszkolu w Pinnebergu pod Hamburgiem – informuje lokalny "Pinneberger Tageblatt". Osoba odpowiedzialna za kontakty z rodzicami dzieci wystosowała do nich list, w którym ostrzega przed brutalnym serialem, "gloryfikującym przemoc". Może on wywoływać koszmary, lęki i problemy psychologiczne, "stąd nasz pilny apel: Nie pozwólcie swoim dzieciom oglądać tego serialu. Nawet jeśli sami to oglądacie" – można przeczytać w liście opublikowanym przez gazetę.