Przedszkola zostaną otwarte? Ekspertka: to bardzo prawdopodobne

We wtorek zebrała się Rada Medyczna działająca przy Kancelarii Premiera. Jak przekazała po spotkaniu należąca do tego gremium prof. Magdalena Marczyńska, bardzo prawdopodobne jest, że wkrótce ponownie zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Podała datę, kiedy może to nastąpić.

Przedszkola zostaną otwarte? Ekspertka: to bardzo prawdopodobne Źródło: East News , Fot: Piotr Molecki