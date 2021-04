Przed nami wiosenny weekend w towarzystwie Peggy

Peggy w tej części kraju zapewni nam pogodną i słoneczną aurę . Natomiast w części północno-zachodniej (na zachód od linii Wrocław-Suwałk) mieszkańcom da się we znaki front chłodny związany z niżem znad północnej Skandynawii. Front ten przynosił będzie chmury i na ogół słabe opady deszczu (do 1-3 l wody/m2), ale uważajmy w wąskim pasie od Zielonej Góry przez Poznań po Bydgoszcz, bo tutaj w ciągu dnia deszcz popada nieco intensywniej (do 5-7 litrów).

Pogoda. Sobota ciepła na południowym wschodzie, chłodna na północnym zachodzie

Tak jak w sobotę pogoda podzieli Polskę, tak też zachowa się temperatura. W południowo wschodniej części kraju (na wschód od linii Wrocław-Suwałki) przy pogodnym niebie i sporej ilości słońca temperatura podskoczy do 15-17 st. C., natomiast w części północno-zachodniej (na zachód od linii Wrocław-Suwałki) pod chmurami i przy opadach deszczu będzie zdecydowanie chłodniej, bo zaledwie od 7 do 8 st. C.