Przecieki na maturze? Ministerstwo edukacji odsłania kulisy

„Powyższa sytuacja jest naruszeniem zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego. Nadmienić należy, iż to nie jest pierwsza tego typu sytuacja – podobna miała miejsce w roku ubiegłym, także w województwie podlaskim. Budzi to poważne wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia egzaminu maturalnego i skuteczności państwa w dochowaniu staranności w celu zapewnienia uczciwych warunków przeprowadzania egzaminu dojrzałości” – pisze w interpelacji posłanka Hanna Gill-Piątek.