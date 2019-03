Przeciął sobie twarz piłą łańcuchową. Sam pojechał do szpitala

Koszmarny wypadek. 68-letni Australijczyk przepiłował sobie twarz piłą łańcuchową. Nie mógł wezwać pomocy, więc sam pojechał samochodem do szpitala.



Pojechał do szpitala z przeciętą piłą twarzą (East News)

Do niewiarygodnej sytuacji doszło w Australii. Bill Singleton pojechał do lasu, by zebrać drzewo na opał. Powiedział żonie, że niedługo wróci. Potem doszło do koszmarnego wypadku.

Mężczyzna zaparkował samochód w środku lasu, wyjął piłę łańcuchową i przystąpił do pracy. Jednak zamiast przecinać drewno, ostrze odbiło się i maszyna odskoczyło mu prosto w twarz.

Singleton miał przeciętą szczękę, język. Ostrze przeszło od lewego oka aż do prawego obojczyka. - Słyszałem to pęknięcie. Wtedy nic nie czułem - wspomina.

Australijczyk natychmiast zaczął działać. Miał telefon, ale nie mógł mówić, więc nawet nie próbował dzwonić po pomoc. Doczołgał się do samochodu, zrobił prowizoryczny opatrunek z chusteczki i postanowił jechać do szpitala, do którego miał ponad 30 km.

- Co miałem zrobić? Usiąść przy drzewie i czekać, aż zgasną światła? - stwierdził, wspominając tamten dzień. Był przekonany, że tylko działanie może go uratować, a w lesie nikt go nie znajdzie.

Mężczyźnie się udało. Dotarł do szpitala, gdzie przeszedł kilkugodzinną operację. Stracił większość swoich zębów, a w szczęce założono mu metalowy implant. Przez uszkodzone nerwy w języku kilka tygodni uczył się znów mówić.

Źródło: metro.co.uk

