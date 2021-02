Przechodził w miejscu dozwolonym. Nie żyje

37-letni pieszy nie żyje – to tragiczny efekt wypadku, do którego doszło w Koniecpolu. Mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu dozwolonym. To już kolejny pieszy, który zginął na drogach powiatu częstochowskiego w tym roku.

