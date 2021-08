Prymas Polski ustalił nowe zasady odprawiania mszy trydenckich

Ryt trydencki mszy świętej charakteryzuje się tym, że kapłan ustawia się przodem do ołtarza i odprawia liturgię po łacinie. Taki sposób odprawiania mszy obowiązywał w Kościele Katolickim do Soboru Watykańskiego II, obradującego w latach 1962-1965. Wówczas dopuszczono do liturgii języki narodowe.