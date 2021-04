Prymas Polski: do takiej wspólnoty chcesz Bracie przyjść?

- Każdy kolejny apostata w Polsce to powód do refleksji - przekazał abp Wojciech Polak w sobotę rano w RMF FM. Gość Krzysztofa Ziemca odniósł się również m.in. do Wielkanocy w reżimie sanitarnym oraz kontrowersji wokół abpa Głodzia i bpa Janiaka.

Prymas Polski był w sobotę gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Duchowny odniósł się do tematu obostrzeń sanitarnych, które obowiązują w świątyniach w okresie Wielkanocy. - Święconka nie należy do istoty świąt wielkanocnych, chociaż faktycznie jest ładną tradycją. Należy jednak pamiętać, że każdy ochrzczony może samodzielnie poświecić pokarm - przypomniał abp Polak.

- Jeśli ktoś zdecyduje się, aby pójść do świątyni, bardzo prosimy, żeby zachowywał dystans od innych wiernych i zasłonił maseczką usta i nos - podkreślił arcybiskup.

Dziennikarz dopytywał również o kwestię łamania obostrzeń. - Proszę pamiętać, że nie wszyscy zmieścimy się do kościoła [obowiązuje limit 1 osoby na 20 metrów kw. - przyp. red.], dlatego też udzielona została dyspensa od niedzielnej eucharystii - przekazał prymas.

- Jeśli ktoś świadomie będzie narażał innych, czuje że ma objawy, to tak, może popełniać grzech. Tacy ludzie powinni zostać w domu. Niech te święta pozostaną świętami życia i nadziei - przekonywał gość RMF FM.

Ziemiec poruszył również temat pojawiających się apeli o zamknięcie kościołów na czas Wielkanocy. Z taką propozycją wyszła m.in. Lewica. - My nie jesteśmy epidemiologami, dostosowujemy się do obecnych regulacji. Ja z nikim nie rozmawiałem na ten temat, przyjmuję to, co mówi prawo. Przypominam, że kościoły nawet w ubiegłym roku były otwarte, choć faktycznie te obostrzenia były wtedy większe - odpowiedział duchowny.

Reakcja Watykanu ws. Głodzia i Janiaka

Prymas Polak odniósł się również do kary jaką otrzymali abp Sławoj Leszek Głódź i bp Edward Janiak. Mowa tu o zakazach nałożonych przez Stolicę Apostolską. - Nie do mnie należy ocenianie wysokości pokuty. To leży w gestii papieża i to on w sposób wolny taką ocenę podejmuje, ja ją po prostu przyjmuję. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny sygnał, że prawo w kościele jest stosowane - ocenił.

- Czy decyzja papieża nie jest zbyt zachowawcza? - dopytywał Ziemiec. - Nie będę tej decyzji oceniać, czy jest za słaba, czy za mocna. To jest kwestia, którą reguluje Kongregacja Nauki Wiary i to jest autonomiczna decyzja papieża. Uzasadnienie znają tylko sami zainteresowani - komentował abp Polak.

Prymas: Do takiej wspólnoty chcesz Bracie przyjść?

Prymas odniósł się również do rosnącej liczby dokonywanych apostazji w Polsce. - Ja tego nie lekceważę, patrzę na te liczby z ubolewaniem. Ja zawsze apelowałem, żeby takich decyzji nie podejmować pochopnie - podkreślał Polak.

- Niedługo będę chrzcił osobę dorosłą. Mężczyzna dopełnił wszelkich formalności. Ostatnią była rozmowa z biskupem. I ja się go wtedy zapytałem: "Do takiej wspólnoty chcesz Bracie przyjść?" Odpowiedział, że tak - przekazał duchowny.

Ziemiec dopytał gościa, czy ten nie bagatelizuje problemu. - Nie. Każdy kolejny apostata to dla mnie powód do refleksji, czy ja jestem wiarygodnym świadkiem Chrystusa. To jest wielki problem dla całej naszej wspólnoty - odpowiedział prymas.

