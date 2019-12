Pruszków. Pożar w budynku i ewakuacja mieszkańców. Jedna osoba nie żyje

Pruszków. Śmiertelny pożar w budynku mieszkalnym. Nie żyje jedna osoba. Trwa akcja służb. Straż pożarna interweniowała już w środę tylko, że w innym lokalu.

Do zdarzenia doszło w Pruszkowie w budynku mieszkalnym pod zarządem Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Edwarda 2. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o 18:30. Sygnał o pożarze otrzymaliśmy od czytelnika za pośrednictwem dziejesie.wp.pl. "Pożar był bardzo rozległy Jest to blok. Uszkodzeniu uległ strop" - napisał pan Piotr.

Pożar potwierdza oficer prasowy KP PSP Pruszków mł. bryg. Karol Kroć w rozmowie z Wirtualną Polską. - Trwa dogaszanie budynku. W pożarze ucierpiały dwie osoby. Stwierdzono zgon jednej z nich - informuje Kroć. I dodaje, że była to kobieta, która przebywała w lokalu na pierwszym piętrze, w którym najprawdopodobniej pojawił się ogień.

- Stwierdziliśmy, ze może to był spowodowane niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe, które są podłączone do kominów. Zostało to przekazane zarządcy i zaleciliśmy niekorzystanie z tych urządzeń - informuje Kroć i zaznacza, że środowe zdarzenie nie ma związku z czwartkowym pożarem.