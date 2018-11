Prudnik: Otworzono stuletni sejf

W Prudniku (woj. opolskie) specjalista zamówiony przez Nadleśnictwo Prudnik otworzył stary sejf, który ma prawie 100 lat. W środku znalazło się wiele wartościowych rzeczy, no. statuetki i czeki.

Sejf był w posiadaniu Nadleśnictwa Prudnik, jednak nikt z zespołu nie potrafił go otworzyć. Przeprowadzono dochodzenie, które miało sprawdzić wiek, pochodzenie i historię sejfu. - Po wojnie nadleśnictwa Lasów Państwowych były powierzchniowo bardzo małe. Przy okazji zmian organizacyjnych łączono je w większe jednostki. To samo dotyczyło terenów wokół Prudnika. Jedno z małych nadleśnictw zostało wchłonięte wraz z częścią majątku. Dokumenty czy wyposażenie zostało przeniesione z tamtej siedziby do Prudnika. W tym sejf - wyjaśnił Marek Cholewa, nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik.

Sejf służył leśniczym z Prudnika od końca lat 50. Posiadali klucze do głównych drzwi, ale nie do górnych skrytek, więc te pozostawały zamknięte aż do dziś. Przez te lata nikt nie był zainteresowany, aby skrytki otworzyć. Sejf pozostawiono w kancelarii niejawnej, do której wstęp był mocno ograniczony.