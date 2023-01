Prowokacja policyjnego radiowozu? Pokazał nagranie

"Czy ja wiem, czy prowokacja. Wydaje mi się, że radiowóz jechał raczej z jednostajną prędkością, a to po prostu kierowca nagrywający zjechał na lewy pas niefortunnie, wyprzedzając w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych. Ciężko tutaj się doszukać chamskiej prowokacji jakiegoś chamskiego odhamowywania praktycznie do zatrzymania się przez policjantów czy cokolwiek w tym rodzaj, co można by potraktować jako prowokacje, czy nawet stworzenie zagrożenia ze strony kierowcy radiowozu. Raczej widzę tutaj klasyczną sytuację, gdy jeden uczestnik ruchów - w tym przypadku funkcjonariusz, jedzie dosyć wolno, zapewne przepisowo a dla innego uczestnika ruchu wydaje się to być zbyt wolno, więc po prostu zaczyna wyprzedzać i nie patrzy na to gdzie wyprzedza a później jest wielce oburzony, że zostaje zatrzymany" - wskazał jeden z komentujących.