Prowadzący w TVP Info żartował z teściowej Donalda Tuska. "Ona rządzi Platformą Obywatelską"

Po odczytaniu wiadomości przywódca PO dodał, że "ma świadomość, że ludzie popełniają błędy". - Ja też w życiu popełniałem wiele błędów, ale warto stosowne miary do tych zdarzeń stosować. Mam nadzieję, że to, co się zdarzyło, i moja reakcja, uczuli wszystkich w Platformie - stwierdził. Na chwilę obecną Tomasz Siemoniak nie straci funkcji wiceprzewodniczącego PO, Borys Budka walczy o stanowisko szefa klubu parlamentarnego. Ma szansę je otrzymać, ale członkowie PO domagają się publicznych przeprosin.