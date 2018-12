Protesty we Francji. Ostre słowa skierowane pod adresem Donalda Trumpa

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian przekazał amerykańskiemu prezydentowi, by nie mieszał się w wewnętrzne sprawy Francji. Była to reakcja na zamieszczone przez Donalda Trumpa na Twitterze komentarze na temat protestów ruchu "żółtych kamizelek".



W połowie listopada, prezydent USA również na Twitterze krytykował francuski rząd. - Francja robi wyśmienite wina, ale USA również. Problem polega na tym, że Francja bardzo utrudnia Stanom Zjednoczonym sprzedaż win we Francji ustalając wielkie cła, podczas gdy USA nakłada niskie cła na wina z Francji. To nie fair, musi się zmienić - tweetował.

Odniósł się też do francuskich planów stworzenia europejskiej armii. - Emmanuel Macron sugeruje budowę armii do obrony Europy przed USA, Chinami i Rosją. Ale to były Niemcy podczas I i II wojny światowej - i jak to się dla Francji skończyło? Zaczynali się uczyć niemieckiego w Paryżu, zanim nie przyłączyły się USA. Płaćcie za NATO albo nie! - napisał na Twitterze Donald Trump.