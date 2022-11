Protesty w Chinach. Zamieszki po pożarze w fabryce iphonów

Protesty w Chinach. Zamieszki po pożarze w fabryce

Według doniesień agencji AP pobitych było wielu ludzi. Doszło do aresztowań. W sobotę do pożaru odniosły się lokalne władze. Na konferencji prasowej zaprzeczono, by przepisy antycovidowe uniemożliwiły ludziom ucieczkę z płonącej fabryki. Urzędnicy bronili się, że ofiary ognia wykazały się nieznajomością przepisów przeciwpożarowych, a interwencja straży była utrudniona przez parkujące wokół zakładu samochody.