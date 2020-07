Protesty w Budapeszcie. Wielki cios w największy antyrządowy portal na Węgrzech

Szabocls Dull, redaktor naczelny portalu index.hu (notującego prawie 50 mln wejść miesięcznie według branżowego portalu similarweb.com) został zwolniony w środę. Prezes zarządu Indamedia, do której należy portal, poinformował, że dymisja była spowodowana kiepskimi wynikami finansowymi. Dull alarmował, że niezależność Indeksu jest zagrożona.

Podobne zdanie mają dziennikarze portalu. Najpierw wysłali do prezesa list protestacyjny, pod którym podpisało się 99 pracowników, a następnie zaczęli odchodzić. Do piątku zrobiło to 80 osób, a stan redakcji zdążył się zmniejszyć o połowę.