Węgry: Prorządowe media publikują teksty o dziadku z Wehrmachtu

Węgry. Publikacje przeanalizował niezależny watchdog

Jak podaje Onet, wypowiedź spotkała się na Węgrzech z krytyką. Wykorzystano historię dziadka Donalda Tuska, powołanego i wcielonego do Wehrmachtu. Publikacje na ten temat szczegółowo przeanalizował i wyjaśnił portal dotoho.atlatszo.hu. To niezależny watchdog zajmujący się dziennikarstwem śledczym.

Z ustaleń portalu wynika, że za rozpropagowanie historii Józefa Tuska odpowiada agencja prasowa V4 należąca do osób blisko związanych z premierem Węgier. Wśród nich jest Arpad Habony, nieoficjalny spin doktor Viktora Orbana.

- W artykule "Czy Tusk wylewa swój własny ból na świat?" wyrażono zaskoczenie z powodu podjęcia tematu rządów nazistowskich przez polityka, który w kampanii prezydenckiej 2005 r. został zmuszony tłumaczyć się z przeszłości swojego dziadka służącego w Wehrmachcie. Tekst sugeruje, że Donald Tusk robił to niechętnie. Zawiera też zdjęcia rzekomo przedstawiające Józefa Tuska, zaznaczając jednocześnie ich kwestionowane pochodzenie.

Węgry. Wpis Marii Schmidt

Portal dotoho.atlatszo.hu zwraca też uwagę na wpis Marii Schmidt, dyrektor Domu Terroru w Budapeszcie. To muzeum-pomnik ofiar Holokaustu powstałe w 2002 r. z inicjatywy Viktora Orbana. Wpis został opublikowany na Twitterze w ciągu kilku minut od ukazania się artykułu agencji V4.

- Szef EPL Donald Tusk w wywiadzie, w którym brzmi jak Anne Applebaum, snuje paralelę między nazistami a premierem Orbanem, odnosząc się do sposobów walki z koronawirusem. Następnie wzywa do »Blitzkriegu« w kwestiach gospodarczych. Może nie poradził sobie z okropnymi oskarżeniami, które wysuwano przeciwko niemu w 2005 r., gdy wykorzystywano to zdjęcie? – napisała Schmidt.