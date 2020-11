Protesty kobiet. Siostra Małgorzata Chmielewska: wyraz buntu

Siostra Małgorzata Chmielewska, prezes Fundacji Domy Wspólnoty "Chleb Życia", o protesty kobiet w Polsce pytana była w poniedziałkowym wydaniu "Kropki nad I" w TVN24. - Z jednej strony jest to zjawisko pozytywne, w tym sensie, że młode pokolenie chce coś przez demonstracje wyrazić - stwierdziła s. Chmielewska.

Dodała, że starsi narzekali na bierność młodych, a oni pokazali coś przeciwnego. - To nie jest tak, że ludzie protestują tylko przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Podczas tych protestów wielu młodych ludzi chce zaprotestować generalnie przeciwko wszystkiemu. To wyraz buntu - stwierdziła.

S. Małgorzata Chmielewska zaznaczył, że "demolowanie, niszczenie, to nie metoda, ale to także produkt uboczny wielotysięcznych manifestacji".

Protesty kobiet. Siostra Chmielewska: musimy pracować nas zmianą mentalności

Odnosząc się do sporu o aborcję, zakonnica stwierdziła, że "naruszenie dotychczasowych ustaleń zaczęło się od złej strony". - Nie podważam wagi kompromisu aborcyjnego - zaznaczyła.

Jej zdaniem było do przewidzenia, że po decyzji TK wahadło się przechyli w drugą stronę, i pojawią się żądania i hasła wzywające do prawa do aborcji na życzenie.