Protesty kobiet. Mateusz Morawiecki o przepisach ws. aborcji

Protesty kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji zapowiadane są na kolejne dni. Premier Mateusz Morawiecki do wyroku odniósł się do nich podczas czwartkowej konferencji prasowej. - Zdrowie i życie kobiety jest najważniejsze. Jeżeli to będzie wymagało doprecyzowania, uczynimy to - zapowiedział szef rządu.

Protesty kobiet. Mateusz Morawiecki o przepisach ws. aborcji (PAP, Fot: Radek Pietruszka)