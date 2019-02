Protest w siedzibie Agory po ataku na Ogórek. Chcą przeprosin oraz zadośćuczynienia

"Atak na Ogórek, czy atak medialnej paniki?", "Dziennikarze, a nie plotkarze", "Profesjonalizm zamiast moralizowania" - takie hasła pojawiły się podczas protestu w warszawskiej siedzibie Agory, gdzie mieści się redakcja "Gazety Wyborczej". Protestujący wyrazili oburzenie reakcjami dziennikarzy po incydencie przed TVP.

To reakcja na teksty dziennikarzy "GW": chodzi o artykuł Wojciecha Czuchnowskiego "Nienawiść to droga do zła. List do Pani Elżbiety Podleśnej" oraz wpis Dominiki Wielowieyskiej na Twitterze, w którym napisała, że zachowanie demonstrantów wobec Magdaleny Ogórek miało cechy linczu.