Protest rolników. Taczka z obornikiem w biurze poselskim Antoniego Macierewicza

Rolnicy wciąż nie mogą pogodzić się z tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął ustawę dotyczącą ochrony zwierząt, która nazywana jest "piątką Kaczyńskiego". Ich zdaniem to ustawa, która zabije polskie rolnictwo. Dlatego zdecydowali się na protest, który przybiera różne formy.

Przekonał się o tym Antoni Macierewicz. Do jego biura poselskiego w Piotrkowie Trybunalskim weszli rolnicy, którzy wnieśli tam taczkę z obornikiem. Tłumaczyli to tym, że Antoni Macierewicz poparł w Sejmie ustawę, która - zdaniem rolników - ma doprowadzić do likwidacji hodowli zwierząt futerkowych oraz wprowadzi zakaz uboju rytualnego.