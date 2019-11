WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Promocje na Black Friday 2019. Lista sklepów organizujących Czarny Piątek. Wyprzedaże w Biedronce i Lidlu Black Friday na całym świecie organizowane jest w ostatni piątek listopada. Zastanawiacie się, które sklepy organizują Czarny Piątek w 2019 roku? Jakie promocje przygotowały najpopularniejsze marki? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday 2019. Promocje i wyprzedaże w Biedronce i Lidlu (East News, Fot: Karol Makurat) Pomysłodawcami święta wyprzedaży zwanego Black Friday są Amerykanie. To w USA co roku odbywają się największe wyprzedaże. W ich trakcie klienci dosłownie biją się o najbardziej przecenione produkty. Sklepy notują wtedy rekordowe przychody, a galerie handlowe pękają w szwach od liczby klientów. W USA Blacka Friday jest początkiem przedświątecznych wyprzedaży, które kończą się w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Polsce Black Friday nie jest świętowany tak hucznie, jak w USA. Mimo to nasz Czarny Piątek z roku na rok jest coraz popularniejszy. Z wyprzedaży korzystają głównie mieszkańcy dużych miast. Pośród klientów są również internauci, którzy zakupy robią online. Black Friday 2019. Promocje na Czarny Piątek Black Friday 2019 odbędzie się już 29 listopada. Jednak wiele marek wcześniej zachęci klientów do robienia zakupów. Wyprzedaże trwają już np. w sklepach spożywczych oraz tych oferujących RTV i AGD. Swoją ofertę na Black Friday 2019 przedstawiły już niektóre dyskonty. Lidl będzie kusił nawet 80 proc. rabatu na artykuły do dekoracji domu, elektronikę, narzędzia oraz tekstylia. Lidl zaprasza również na swoją stronę internetową, gdzie od 25 listopada będzie trwał Black Week. Zapowiedź "wielkich rabatów" na Black Friday pojawiła się także w sklepach sieci Biedronka. Tu wyprzedaże rozpoczną się 21 listopada i potrwają do końca miesiąca. W atrakcyjnych cenach będzie można kupić akcesoria do domu, zabawki, odzież, dekoracje, narzędzia i wiele innych artykułów. Rabaty będą przekraczać 50 proc. Popularnym zabiegiem podczas Black Friday jest wcześniejsze uruchamianie wyprzedaży w internecie. Przed rokiem zdecydowała się na to m.in. Zara. Jakie sieci zdecydowały się wziąć udział w Black Friday 2019? Oto lista sklepów: Gatta

OleOle!

ECCO

4F

Promod

Calzedonia

Venezia

Sinsay

ECCO

Mohito

Reserved

Douglas

Cropp

CCC

Intimissimi

Smyk

Zalando

Duka

IKEA

Sephora

Diverse

Wojas

Wittchen

Simple

Puma

Top Secret

House

Camaïeu

Orsay

Deichmann

Gino Rossi

Answear

Showroom

Kazar

Media Markt

Pandora

W.KRUK

Empik

New Balance

Allegro

INTERSPORT

Gino Rossi

Duka

home&you

Lady Makeup

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon Lista wszystkich sklepów organizujących Czarny Piątek 2019 dostępna jest na stronie black-friday.pl Macierewicz marszałkiem seniorem. Senyszyn: ja byłabym najlepsza Masz news, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące