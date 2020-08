Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zbiórki podpisów dla Rafała Trzaskowskiego. Przesłuchano 6 osób

Chodzi o wydarzenia z końca maja 2020 r. Wówczas w dwóch biurach miały być zbierane podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta RP. Stało się to przed oficjalnym ogłoszeniem terminu wyborów. Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Polityk PiS Marek Borkowski w rozmowie z portalem TVP Info zdradził, że zostało wszczęte śledztwo.

Postępowanie wszczęła warszawska Prokuratura Okręgowa, która już przesłuchała radnego. - To duża rzecz. W życiu złożyłem wiele doniesień i przeważnie nic z tego nie wynikało. W tym przypadku prokuratura się zainteresowała, co znaczy, że wygląda to poważnie - powiedział Borkowski. Polityk dodał, że nie ma za to odpowiedzi z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie również złożył zawiadomienie.