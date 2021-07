To już koniec afery respiratorowej? Jest ostateczna decyzja prokuratury

- Po roku czasu, odkąd złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o przekroczenie uprawnień przez ministrów zdrowia, otrzymujemy krótkie pisemko prokuratury, która informuje że umarza postępowanie. Ciekawostką jest to, że nie otrzymaliśmy postanowienia. Chamy złożyć zażalenie, ale do tego potrzebujemy postanowienia. Więc apelujemy do ministra Ziobro, aby przekazał postanowienie podjętej decyzji - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.