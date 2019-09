Prokuratura przyjrzy się sprawie byłego polityka PiS

Prokuratura Krajowa bada okoliczności wydania przez prokuraturę z Lwówka Śląskiego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko byłemu działaczowi PiS Arkadiuszowi Sz. Zdaniem PK skierowanie takiego wniosku było błędne.



"W opinii Prokuratury Krajowej skierowanie takiego wniosku do sądu przez prokuraturę było stanowczo błędne, tym bardziej że postępowanie dotyczyło prowadzenia przez Arkadiusza Sz. samochodu mimo cofnięcia mu uprawnień do kierowania pojazdem w bardzo długim okresie - od maja 2015 do stycznia 2019 roku" - informuje rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.