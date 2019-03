Prokuratura: Próba spalenia kukły Rydzyka nie jest przestępstwem

Sławomir D., który próbował spalić kukłę o. Rydzyka w Toruniu, dostanie najwyżej grzywnę. Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa w tym, co zrobił.

Policja potraktowała to jako nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi, czyli wykroczenie. Sławomir D. w listopadzie 2018 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Toruniu na grzywnę w wysokości 300 zł oraz 150 zł kosztów sądowych - informuje torun.wyborcza.pl. Wyrok nie jest prawomocny, a aktywista odwołał się od niego.

Sprawa wraca do prokuratury

Sprawą zainteresowała się posłanka PiS Anna Sobecka. Oburzyło ją, że policja zakwalifikowała czyn Sławomira D. jako wykroczenie. Napisała do prokuratura okręgowego w Toruniu, aby przejął postępowanie i potraktował próbę spalenia kukły jako przestępstwo. Bez skutku.

Po wyroku za wykroczenie sprawa nieoczekiwanie wróciła do prokuratury. Sędzia Krzysztof Dąbkiewicz, który orzekał w sprawie Sławomira D., poprosił śledczych, aby zbadali, czy nie doszło do przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym. Prokuratura nie doszukała się przestępstwa i odmówiła wszczęcia śledztwa. Prokurator uznał, że aktywista "prezentował jedynie swoje osobiste poglądy dotyczące Tadeusza Rydzyka”.